الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (القصيم ،حائل ،المدينة المنورة ،الرياض، جازان ، عسير ، الباحة ، نجران ،مكة المكرمة ،الحدود الشمالية ، الشرقية) .وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط . وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .// انتهى //06:42ت م