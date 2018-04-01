سيئول 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة اليوم بعد تأجيلها نحو شهر من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وللمساعدة في توفير الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الكوريتين.وستستمر تدريبات (فول إيجل ) أو فرخ النسر لمدة شهر وتضم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات الخاصة، فيما ستجرى تدريبات (كي ريسولف) أو العزم الأكيد عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين ابتداءً من منتصف أبريل.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) : "إن التدريبين المشتركين سيضمان نحو 23700 جندي أمريكي و300 ألف جندي كوري جنوبي".// انتهى //07:58ت م