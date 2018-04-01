طرابلس 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسواصلت الصحف الليبية الصادرة اليوم رصدها ردود الفعل الغاضبة محليًا وإقليميًا ودوليًا جراء العمل الإرهابي ضد عناصر الجيش في تفجير بوابة إجدابيا والتي راح ضحيتها 8 أشخاص.واهتمت باستهداف مواقع لتنظيمات مسلحة جنوبي ليبيا، مفيدة أن الطائرات قامت باستهداف رتلاً مكونًا من 11 آلية منها 6 آليات مسلحة كان تسير بالقرب من منطقة الهروج.وأشارت إلى الترحيب الواسع بالمبادرة التي تمت بين أهالي مدينتي مصراتة والزنتان للمصالحة الوطنية.ونقلت الانتقادات والاتهامات الواسعة لدولة قطر من استمرار تدخلها في إشاعة الفوضى والاضطرابات في المشهد الليبي.وتناولت تأكيد إدارة الخزانة بوزارة المالية البلجيكية، بأن الأصول الليبية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا لم يتم المساس بها من أي طرف كان.وبينت صحف ليبيا فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان بشأن فلسطين في أعقاب مقتل 15 وإصابة المئات، مخبرة عن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء «تحقيق مستقل» بشأن مقتل وإصابة متظاهرين في غزة ، ومشيرة إلى الأوضاع الإنسانية المأساوية للنازحين السورية من الغوطة الشرقية.// انتهى //08:00ت م