صبيا 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساختتمت أمس, فعاليات معرض الفنون التشكيلية، الذي نظمته لجنة التنمية السياحية بمحافظة صبيا بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بمنطقة جازان، وسط إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين قضوا أوقاتاً طويلة في التجول بين لوحات المعرض والاستمتاع بفعالياته المختلفة.وأوضح المشرف على مهرجان صبيا للتسوق والترفيه عبدالعزيز صدام، أن المعرض الذي أقيم بأرض المهرجان بساحة البلدية على مدى خمسة أيام، ضم نحو 51 لوحة فنية لـ 153 فنان وفنانة تشكيلية, هدف إلى تعريف المجتمع بإبداعات ومواهب المشاركين في الفن التشكيلي وصقل مهارات المهتمين بهذا المجال الإبداعي، إضافة إلى إبراز دورهم في نشر الحس والوعي الجمالي وتثقيف المجتمع بقيمة وجدوى الفنون الإنسانية الإبداعية الجمالية.// انتهى //09:27ت م