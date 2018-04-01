حائل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساختتمت مدارس البيهقي الليلية للمراحل الدراسية الثلاثة "ابتدائي ومتوسط وثانوي" بسجن حائل العام مؤخراً، أنشطتها المدرسية بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بحائل يحيى صالح العماري، ومدير السجون بمنطقة حائل العميد مفلح بن حمد الشراري، وعدد من القيادات بتعليم حائل.وأشاد العماري بالتعاون مع إدارة سجن حائل في تسهيل بعض المعوقات وتذليل الصعوبات الأمر الذي انعكس على تعليم النزلاء وتفعيل عدد من الأنشطة، داعيا النزلاء إلى الاستفادة من المحطات السلبية التي قضوها من عمرهم في تطوير ذاتهم والخلو مع الله والعبادة وحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية راجياً الله أن يفك عوق كل سجين.يذكر أن الأنشطة تضمنت معرضاً احتوى على جناح إدارة تعليم الكبار، وجناح أنشطة المدارس، وجناح إدارة السجون، وجناح الأمن الفكري، وجناح الوقاية من المخدرات، وجناح الأمن والسلامة.// انتهى //09:32ت م