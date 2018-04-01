نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران الثلاثاء القادم، حفل افتتاح يوم المهنة الثاني الذي تنظمه جامعة نجران، بعنوان "طريقك نحو مستقبل مزدهر"، بمشاركة عدد من شركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والأهلي، ويستمر ثلاثة أيام.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح السبيعي، حرص الجامعة على تفعيل توجهها نحو التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتوظيف خريجي الجامعة من الكوادر الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن، مبيناً أن الجامعة تسعى إلى تنظيم هذه الفعالية المواكبة لتحقيق رؤية المملكة 2030م، لتعزيز أحقية شباب الوطن في خدمته نظير ما يتمتعون به من مهارات وشهادات علمية عالية، وذلك من خلال شغل العديد من الوظائف في الجهات الحكومية والخاصة.من جهته أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي محمد العسيري، أن الجامعة تهدف من تنظيم يوم المهنة إلى توثيق العلاقة بين الجامعة وجهات العمل الحكومية والخاصة، وإتاحة الفرصة لجهات العمل للتعريف بالأنشطة التي تقوم بها، وتوعية الطلاب بمستقبل سوق العمل، والإسهام في إيجاد فرص وظيفية لخريجي الجامعة، وكذلك دعم الشراكة المجتمعية للجامعة بشكل عام مع جهات التوظيف في القطاعين العام والخاص.وأشار العسيري، إلى أن برنامج الفعالية يتضمن مجموعة من المحاضرات يلقيها أكاديميون وخبراء تهدف إلى إثراء معلومات الخريجين، وتزويدهم بمعلومات عن المؤشرات التي يقدمها سوق العمل، إضافةً إلى التعريف بالأقسام والبرامج الأكاديمية وما تقدمه الجامعة من أنشطة وبرامج مميزة.// انتهى //09:36ت م