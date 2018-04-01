الخليل 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواطنين فلسطينيين من مخيم العروب شمال محافظة الخليل، وعرقلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين على مدخل مخيم الفوار جنوبًا.وذكرت مصادر محلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب وداهمت منازل المواطنين الفلسطينيين، واعتقلت فلسطينيين اثنين، فيما عرقلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين، وأوقفت مركباتهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأوقفت بعضهم لإنهاء عمليات الفحص الأمني.// انتهى //09:44ت م