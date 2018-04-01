أثينا 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأعلن صندوق النقد الدولي أن قبرص بحاجة إلى إجراء إصلاحات لخفض عدد القروض في اقتصاد الجزيرة المضطرب.وقال صندوق النقد الدولي في بيان له اليوم، إنه على الرغم من أن اقتصاد الجزيرة قد تعافى إلى حد ما بفضل قطاع البناء والسياحة وقطاع الخدمات المهنية، ولكن مديونية القطاع الخاص لا تزال مرتفعة للغاية.وحددت نقاط رئيسية يتعين على السلطات القبرصية اتباعها وهي "تعزيز انضباط المدفوعات، وتجنب السياسات المسايرة للدورات الاقتصادية واعتماد إصلاحات هيكلية شاملة، ودعم النمو المتوازن والدائم الذي من شأنه أن يساعد في الحفاظ على الاستقرار المالي".جدير بالذكر أن المشاكل الاقتصادية سيطرت جزئيًا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة، التي فاز بها نيكوس أناستاسيادس.// انتهى //09:45ت م