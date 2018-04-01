نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران ممثلة بلجنة المسرح والدراما أمس، فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمسرح, وذلك في مقر الجمعية بحي العريسة.وأبان منسق لجنة المسرح والدراما بالجمعية مانع دواس آل سالم, أن الفعالية التي تأتي ضمن خطط وبرامج اللجنة لهذا العام, تضمنت كلمة اليوم العالمي للمسرح, وعرض مسرحي، إضافة إلى مناقشة بعض الأفكار المسرحية بمشاركة الحضور, مؤكداً الدور المهم والعميق الذي يقوم به المسرح من خلال مخاطبته للجمهور والوقوف بهم على أعتاب الوعي الفكري والنضج الثقافي .// انتهى //09:49ت م