الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إطلاق المنتجات السياحية الجديدة ضمن مبادرة ضمان التمويل للمشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع برنامج كفالة.وأوضح مدير عام الاستثمار السياحي بالهيئة عبد المجيد بن عبدالمحسن الناصر أن المبادرة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة وتفعيلا للشراكة المتميزة مع برنامج كفالة، لافتاً إلى أن المبادرة تأتي ضمن برامج ومبادرات الهيئة المتعددة لدعم المستثمرين في قطاع السياحة والتراث الوطني بما يسهم في انتشار المشاريع السياحية التي تؤدي دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل في المناطق.وأشار إلى أنه قد تم استحداث منتجات في المبادرة تتلاءم مع طلبات المستثمرين لتمويل مشاريعهم، وتحفيز الجهات التمويلية "البنوك السعودية" لزيادة أحجام التمويل للمشاريع التي تصل مبيعاتها السنوية 200 مليون، وبسقف كفالة حتى 15 مليون ريال، الذي كان سابقاً لا يتجاوز مليون وستمائة ألف ريال، وبنسبة تغطية للكفالة حتى 90%، كما تم استحداث محفزات إضافية لتمويل مشاريع سيدات الأعمال بالقطاع السياحي، وكذلك المشاريع السياحية والتراثية التي تقع في المناطق الأقل نموا بشكل خاص.وأضاف الناصر أن مذكرة التعاون مع برنامج كفالة كانت إحدى مبادرات الهيئة في برنامج التحول الوطني 2020 "مبادرة ضمان التمويل"، التي خصص لها مبلغ 300 مليون ريال كرأس مال لبرنامج كفالة لضمان المشاريع السياحية ينتج عنها حسب المبادرة دعم وتمويل المشاريع السياحية بمبلغ يتجاوز مليار ونصف المليار ريال، مشيراً إلى أن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث إنها ستوفر عائدا للدولة وتوفر كذلك كثيراً من فرص العمل للمواطنين، ومن المنتظر أن تشهد استثمارات عملاقة في تطوير الوجهات السياحية.وتعد المبادرة إحدى جهود وبرامج الهيئة في دعم المستثمرين السياحي بالتمويل وجهود الدعم الأخرى مثل برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحي الذي تتبناه الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية، وبرنامج تمويل المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع الصناديق والجهات التمويلية الحكومية.// انتهى //09:57ت م