نجران 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستنفذ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة، غداً، برنامجاً تثقيفياً عن آلية القبول، مستهدفاً طلاب ثانوية ابن حزم, وثانوية نجران, وثانوية الغزالي, بمدينة نجران.وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير بن حسن العمري، أن البرنامج يهدف إلى التعريف بأنظمة القبول بالجامعة ومواعيدها، ويأتي في إطار التعاون بين الجامعة وتعليم المنطقة لخدمة الطلاب وتهيئتهم للمرحلة الجامعية، مشيراً إلى أن البرنامج سيشمل العديد من المدارس الثانوية بالمنطقة يتم من خلاله توضيح تخصصات الجامعة وآلية القبول والتسجيل، إلى جانب التعريف بأنظمة ولوائح الجامعة، وكذلك ما تقدمه العمادة من خدمات إلكترونية حديثة ساهمت في تسهيل عملية القبول وتوفير الوقت والجهد لدى المتقدمين.// انتهى //09:59ت م