الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسوقع صاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الله المشاري المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، والأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري في مقر مركز قياس في مدينة الرياض، مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والتعاون المشترك لتطوير مقاييس على مستوى الأفراد تسهم في تحقيق تقدم تنموي تخدم الأسرة والمجتمع، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ودعمًا لبرامجها وأهدافها الاستراتيجية.وأكدت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن هذه المذكرة تعد مهمة لما يقدمه المركز من مقاييس تصب في تنمية المجتمع و الأسرة، ومنها مقياس الاستعداد الأسري ومقياس النمو الإيجابي، وغيرها من المقاييس التي تسهم بتحقيق أهداف المجلس، الذي بصدد وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالمرأة والطفل وكبار السن والحماية الأسرية والأسرة ككل، حيث أن المقاييس التي يقوم فيها مركز "قياس" تساعد متخذي القرار في تلمس الاحتياجات التنموية كونها أداة عملية تمكن الوصول من خلالها إلى الأهداف، وذلك عن طريق الإحصائيات والأرقام التي يمكن الاستفادة منها في اتخاذ القرار، وبالتالي رسم وصياغة المبادرات بما يخدم الأهداف وخطط مجلس شؤون الأسرة الاستراتيجية.// انتهى //10:03ت م