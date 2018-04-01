القاهرة 15 رجب 1439هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل لقرار بشأن الوضع المتدهور على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، لافتة الانتباه إلى الإضراب الشامل الذي عَمّ أرجاء الأراضي الفلسطينية بعد سقوط 17 شهيدًا خلال مسيرات يوم الأرض.وأشارت الصحف إلى تجدد المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، مما أسفر عن إصابة 35 فلسطينيًا عند حاجز بيت إيل شمال مدينة البيرة بقطاع غزة.وتطرقت إلى تحذير روسيا رعاياها من السفر لبريطانيا، ومطالبة الأخيرة بسحب أكثر من خمسين من دبلوماسييها العاملين في روسيا، بعد قرار سابق بطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا من موسكو.وواكبت صحف الأحد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية المصرية غدًا الأثنين.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ سقوط طيارة إسرائيلية بدون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحونو بجنوب لبنان.// انتهى //10:08ت م