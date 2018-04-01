الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيعقد المجلس الأعلى لجائزة المراعي للإبداع العلمي، بعد غد الثلاثاء مؤتمراً صحفياً، لإعلان أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الـ 17 ، وذلك في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض.وتشمل مجالات الجائزة في عامها الـ 17 ، ثلاثة فروع هي فـرع العالم المتميز، وفرع العمل الإبداعي بقسميه (رجال ـ نساء)، وفرع الوحدة البحثية، ويمنح الحاصل على الجائزة مكافأة مالية واستحقاق التميز العلمي لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية الحكومية.وتحظى الجائزة التي تشرف عليها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بموافقة سامية كريمة، واعتماد أكاديمي من قبل الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بمجلس التعليم العالي، وتهدف إلى دعم وتشجيع العلماء والباحثين والمخترعين في المملكة .وفاز بجائزة المراعي للإبداع العلمي منذ انطلاقتها حتى الآن 141 فائزاً وفائزة ووحدة بحثية .// انتهى //10:24ت م