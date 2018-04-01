الخرطوم 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان الرئيس السوداني عمر البشير تأسيس بنك لإعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار، بجانب تنفيذ مشروع دارفور الأخضر.ونقلت عن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم في السودان وجود ترتيبات مع الأحزاب والقوى السياسية لإدارة حوار ونقاش، بغرض التوصل إلى تفاهمات حول قضايا الدستور.وكتبت صحف الأحد أن مستشار رئاسي في حكومة جوبا ألقى باللائمة على المجموعات المسلحة بسبب الفشل في التوصل الي سلام خلال العملية السياسية.وعرجت على دعوة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني أمس، إلى تحقيق مستقل حول استخدام القوات الإسرائيلية ذخائر حية في مواجهات أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيًا على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.ولفتت الصحف الانتباه إلى إقرار الكونجرس مساعدات للأردن بقيمة أكثر من مليار دولار.ونشرت إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن 20 أجنبيًا في وضع قانوني طردوا من الأراضي الفرنسية في 2017 بسبب تطرفهم.وأشارت صحف السودان إلى إدراج الأمم المتحدة على قائمتها السوداء 27 سفينة و 21 شركة، إضافة إلى رجل أعمال بتهمة مساعدة كوريا الشمالية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.// انتهى //11:26ت م