تبوك 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض " الفيصل: شاهد وشهيد" المقام حالياً بمدينة تبوك، تقام بجامعة تبوك غداً، محاضرة بعنوان "جهود مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية" يلقيها الأمين العام للمركز الدكتور سعود بن صالح السرحان.يذكر أن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الذي أسس في عام 1403هـ/ 1983م، يوفر خدمات متعددة تتماشى مع الرؤية الخاصة لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، كما يهدف المركز إلى دعم البحوث والدراسات وتطويرها وتوسيع أفق المعرفة عن الموضوعات المتعلقة بالدراسات الإسلامية، والسياسة، وعلم الاجتماع والإرث الثقافي، وجوهر رؤيته أن يكون نبعاً إنسانياً للمعرفة العلمية والفكرية والثقافية وإثراء المشهدين العلمي والثقافي محلياً وعالمياً ببحوث أصيلة وموارد وخبرات فريدة.// انتهى //11:27ت م