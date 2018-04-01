الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستواصل وزارة الصحة تفعيل مبادرة رشاقة التي تهدف لخفض معدلات السمنة لدى طلاب وطالبات المدارس، حيث نظمت يومي الخميس والجمعة فعاليات وأنشطة توعوية وتثقيفية في مركز الحياة مول بالرياض، شهدت تفاعلاً كبيراً من المتسوقين والزوار، تم من خلالها التعريف بالمبادرة وشرح عن الغذاء الصحي وكذلك التعريف بأهمية النشاط البدني، إضافة إلى التعليم النشط للأطفال.وبلغ عدد المستفيدين من الفعالية 1200 طالب وطالبة في مختلف المراحل و 300 من الرجال والنساء.وكانت الصحة قد أطلقت سابقاً بالتعاون مع وزارة التعليم مبادرة "رشاقة" لخفض معدلات السمنة لدى الطلاب والطالبات في المدارس، مستهدفة 1000 مدرسة من مدارس التعليم العام في ست مناطق كمرحلة أولى وهي : الرياض وجدة ونجران والجوف والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة، والمرحلة الثانية: 2400 مدرسة في جميع مناطق المملكة.وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف 6000 مدرسة لمدة تصل إلى خمس سنوات كإحدى المبادرات التي تسعى الصحة من خلالها لحشد الموارد والجهود المشتركة مع الجهات المعنية على المستوى الوطني لتخفيف عبء السمنة على المواطن والمجتمع وستتم تغطية 20% من مدارس المملكة خلال الخمسة أعوام القادمة لتعزيز نمط الحياة الصحية من خلال تحسين السلوك الغذائي وزيادة النشاط البدني للطلاب والطالبات نظراً لارتباطها بالعديد من الأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل وغيرها.// انتهى //11:40ت م