تبوك 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسجذب معرض الكتاب الأول بمنطقة تبوك الذي يقام بمركز الأمير سلطان الحضاري بعنوان " نقرأ لمستقبل واعد" , الزوار من مختلف الشرائح العمرية بالمنطقة .وأوضح وكيل جامعة تبوك للتطوير والجودة المشرف العام على المعرض الدكتور راشد بن مسلّط الشريف لـ " واس " أن المعرض تشرف عليه جامعة تبوك , وتشارك فيه أكثر من 80 داراً للنشر , بالإضافة إلى مشاركة الجامعات السعودية والجهات الحكومية بالمنطقة والخاصة، فيما بلغ عدد زوار المعرض بنهاية فعاليات اليوم الخامس أكثر من 20 ألف زائر وزائرة من المواطنين والمقيمين المهتمين بالحراك الثقافي .كما شهدت مشاركة ضيف المعرض " رئاسة الحرمين الشريفين إقبالاً من الزوار للاطلاع على طريقة عمل كسوة الكعبة والاستماع إلى شرح مفصل عما يحتويه الجناح من المشاركين من رئاسة الحرمين الشريفين , مشيراً إلى أن المعرض أتاح فرصة كبيرة للمحافظة على المصادر الأدبية والتاريخية والتراثية والثقافية، وسيسهم في حال تكرار تجربته في بناء مجتمع محب للقراءة ، وهو جزء من دور الجامعة الإيجابي في تنمية المجتمع المحلي لمنطقة تبوك , مفيدا أن المعرض سجل أرقاماً كبيرة في المبيعات لدور النشر لا سيما كتب التنمية البشرية.من جهته قال الدكتور أحمد الزهراني أحد زوار المعرض, أن المعرض يعد واجهة حضارية وثقافية للمنطقة, وهو بذلك يعيد الكثير إلى الكتاب الذي تأثر بالحراك الإلكتروني الكبير, مقدما شكره لجامعة تبوك تنظيمها لهذا المحفل الثقافي, فيما أشارت هدى اليوسف أن أبرز ما لفت نظرها خلال إشرافها على إحدى دور النشر هو الشغف المشترك بين شباب المنطقة والكتاب ، بالإضافة إلى النهضة القرائية التي لامستها في الزوار , موضحةً أن إقبال الشباب على الكتب والقراءة أمر لافت وهو الأمر الذي سيدفع بدور النشر لتكرار تجربتها في المشاركة بالمنطقة .// انتهى //11:45ت م