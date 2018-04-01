فرسان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة فرسان ممثلاً بقسم الأمن والسلامة بالروضة الثانية اليوم، خطة إخلاء وهمية، اشتملت عدد من مهام الإنقاذ والإسعاف والإخلاء والإطفاء، من أجل التعامل مع الحرائق والحالات الطارئة.وبدأت الخطة بإطلاق صافرات الإنذار لتبدأ عملية الإخلاء التي تمت في زمن قياسي مدة دقيقة واحدة حيث تمت عملية الإخلاء لجميع أطفال الروضة ومنسوباتها من غير تزاحم فيما وضعت لوحات مكتوب عليها مخارج للطوارئ، كذلك رقم الطوارئ لدفاع المدني 998.وأوضحت مسؤولة الأمن والسلامة هند بنت حامد العبسي، أن التجربة هدفت إلى رفع درجة الاستعداد بالروضة وجاهزيتها للتعامل مع مثل هذه الحوادث وتدريب العاملات فيها على الإخلاء والتأكد من عمل أجهزة الإنذار المبكر والكشف عن الدخان والتحقق من توفر اشتراطات السلامة وجودة عملها.// انتهى //11:48ت م