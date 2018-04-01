جدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستطلق جامعة جدة غداً فعاليات "ملتقى التوظيف الأول", برعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، وبمشاركة 27 جهة تمثل القطاعين الحكومي والخاص, لإيجاد فرص العمل الملائمة لخريجي وخريجات الجامعة في مختلف التخصصات, وذلك بقاعة بلاتسو.وأكد معالي مدير جامعة جدة, أن الملتقى الذي يستمر ليومين, من شانه أن يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، المتعلقة بتوطين الوظائف, وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب السعوديين من الجنسين المؤهلين لدخول سوق العمل, مشيراً إلى أنه على الرغم من كون الجامعة أحدث الجامعات السعودية تأسيساً، إلا أنها قدمت وخلال فترة قصيرة أربع مبادرات لدعم التوطين وخفض نسب البطالة بين الشباب والفتيات السعوديين، أبرزها مبادرة جامعة جدة لضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أحد أهداف رؤية المملكة 2030م, ومبادرة المركز السعودي لإعداد وتمكين رواد الأعمال، ومبادرة مركز التدريب عن بعد لخريجات جامعة جدة، ومبادرة تأهيل معلمات التربية البدنية.من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب بجامعة جدة رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الدكتور هاشم بلخير, اكتمال مختلف التجهيزات لاستقبال الطلاب والطالبات الباحثين عن الفرص الوظيفية، حاثاً الجميع على أهمية التسجيل في "منصة جامعة جدة للدعم الوظيفي" على الرابط الإلكتروني http://uj.mihnati.com , إلى جانب تزويد المنصة بتطبيق للأجهزة الذكية بنظامي "IOS" و "android" باسم (uj career support) لإرفاق السير الذاتية إلكترونياً.يذكر أن "ملتقى التوظيف الأول", الذي سيعقد على مدار فترتين صباحية ومسائية, يستهدف خريجي وخريجات جامعة جدة, والمتفوقين, والمتوقع تخرجهم خلال العام الجاري (2018)، والشباب والشابات السعوديين الباحثين عن العمل, بالإضافة إلى توفير الملتقى لأكبر عدد من الفرص الوظيفية لخريجي وخريجات الجامعة، وتعميق وعيهم بمفاهيم البيئة المهنية والقيم المتصلة بأخلاق العمل، وإتاحة فرصة التواصل المباشر بينهم وبين جهات التوظيف, وعرض برامج استقطاب التدريب المنتهي بالتوظيف للطلاب والطالبات المميزين.// انتهى //11:51ت م