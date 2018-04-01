الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسافتتح معالي وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان، اليوم اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المعهد بعنوان " قيادة التحول " ، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة نواب ومساعدي الوزراء، ورؤساء، ومحافظي الأجهزة والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى أصحاب السعادة وكلاء الوزارات، والوكلاء المساعدين.وأكد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني ، في كلمته الافتتاحية، أن اجتماعات الطاولة المستديرة التي يعقدها المعهد وتركز على قيادة التحول تعد رافداً ومدخلاً مهماً للتغيير وقيادة مشاريع التطوير والتحول المختلفة. فالمملكة تعيشحالياً مرحلة التحول من خلال برامج رؤية 2030، وكذلك برنامج التحول الوطني 2020، وبالتالي فإن الجهود يجب أن تتضافر من مختلف الجهات لإنجاح هذه البرامج وتحقيقها لمستهدفاتها،مشيراً إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة الذي ينظمه المعهد بعنوان "قيادة التحول" يأتي ضمن هذا الإطار.وقال الدكتور مشبب القحطاني : إن هذا الاجتماع سيتضمن العديد من الموضوعات ذات العلاقة بإحداث التحول وقيادته، حيث يتم الاطلاع على أحدث مفاهيم القيادة وأساليبها، وكذلك عرض لأبرز التجارب العالمية الرائدة في مجال التحول، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهالقادة في مجال التحول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.وأَضاف أن المعهد حرص على اختيار أحد الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجال قيادة التحول وهو جون ماكسويل، الذي يعد من أشهر الخبراء الدوليين في مجال القيادة، كما تميز في تدريب القيادات التنفيذية، وهو مصنف من قبل هيئات ومراكز علمية عالمية موثوقة كواحدمن كبار المفكرين الإداريين، وخبراء القيادة في العالم.وأشار معالي مدير عام معهد الإدارة العامة، إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة يتضمن عقد عدة جلسات يتم خلالها تقديم بعض النظريات والمعارف والمفاهيم والممارسات في قيادة التحول، كما سيتم عقد جلسات للمناقشة والتمارين، ثم يختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح.بعد ذلك ألقى معالي وزير الخدمة المدنية، كلمة شكر فيها معالي مدير عام معهد الادارة العامة على اختيار موضوع الاجتماع المتميز لارتباطه بواقع بلادنا في ظل التحولات الكبرى والمهمة ممثلة ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .وقال " إن برنامج التحول الوطني يتطلب استنهاض جهود المؤسسات للدفع بها نحو التغيير وقيادة المشاريع ،مشدداً على ضرورة مواجهة الصعوبات والتحديات بالعزيمة والقوة وتبني الحلول الذكية والمبادرات غير التقليدية .وأكد أهمية الاستفاده من ما ينفذه المعهد من مبادرات وبرامج وكذلك الاستفاده من التجارب العالمية في مجال قيادة التحول من خلال المتحدث الدولي جون ماكسويل .وبين معاليه ،أن الدولة أعزها الله بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ماضية في برامجها ومشاريعها وخططها الاستراتيجية الطموحة من خلال رؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات تهدف إلى ازدهار الوطن، ومن تلكً المبادرات برنامج الملك سلمان للموارد البشرية الذي تقوم عليه وزارة الخدمة المدنية، وبرنامج إعداد وتطوير القيادات الإدارية الذي يقوم عليه معهد الادارة العامة. حيث أن تنمية الموارد البشرية يعد من أهم مسؤوليات القائد في برنامج التحول الوطني.وذكر أن وزارة الخدمة المدنية تعمل مع معهد الادارة العامة بشراكة عالمية على استحداث برنامج تدريبي لتطوير الموارد البشرية لتوطين الممارسات الحديثة في الموارد البشرية الإسترتيجية فضلا عّن العمل مع وزارتي المالية والاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير برنامج موارد. وذكر ان وزارة الخدمة المدنية أعادت هيكلتها ليتواكب الهيكل الجديد مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، ودعم رؤى وتوجهات الوزارة المستقبلية نحو تمكين الجهات الحكومية من ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها وفق شروط وضوابط محددة تتسم بالمرونة العالية مدعومة بأنظمة وأدوات تقنية حديثة.وأكد معالي الوزير أننا نعيش الْيَوْمَ مرحلة تحديات كبرى وبلادنا قادرة بإذن الله في ظل قيادتنا الرشيدة على مواجهتها وتجاوزها ، وتحقيق نهضة غير مسبوقة تقوم على سواعد ابنائها وبناتها وتستفيد من مقدراتها مترجمين بذلك طموحات القيادة ،التي لخصها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - في كلمته الافتتاحية لرؤية المملكة 2030 بقوله : إن طموحنا أن نبني وطناً أكثر ازدهارا يجد فيه كل مواطن ما يتمناه، فمستقبل وطننا الذي نبنيه معاً لن نقبل إلا أن نجعله في مقدمة دول العالم، بالتعليم والتأهيل، وبالفرص التي تتاح للجميع.بعد ذلك بدأت الفعاليات العلمية للاجتماع التي قدمها الخبير الدولي جون ماكسويل وتناول المستويات الخمسة للقيادة، ودور القائد في تطوير الموارد البشرية، أساسيات التحول وأثرها في قيادة المشاريع، عرض تجارب عالمية في مجال التحول، مناقشة تحديات الموارد البشريةفي الجهات الحكومية.واختتم الاجتماع بعقد جلسة رأسها معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان الحمدان لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد البشرية في الجهات الحكومية.// انتهى //11:59ت م