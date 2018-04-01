الجزائر 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، مخاوف الطبقة السياسية في العراق من تأثير بعض القوى، سيما فصائل الحشد الشعبي على نتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة وانعكاس ذلك سلبًا على مصداقية المجلس النيابي القادم وتشكيلة حكومة ما بعد الانتخابات.ونقلت صحف الأحد استنكار اليمنيين للسياسة الطائفية التي ينتهجها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدارس المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم، سيما العاصمة صنعاء.وعن جديد القضية الفلسطينية.. تطرقت لمواجهات الجيش الإسرائيلي مع مسيرة العودة الكبرى التي شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، في الذكرى الـ 42 ليوم الأٍض، كاشفة عن مقتل ما لا يقل عن 20 شهيدًا فلسطينيًا وجرح نحو 2000 آخرين.ورأت صحف الجزائر أن نسبة الاقتراع للرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي، التي تجاوزت 96 بالمائة، تعد مؤشرًا سياسيًا على قوة المترشح وعلى رغبته في تحقيق الإستمرارية من أجل استكمال مشاريع الولاية الرئاسية الأولى.// انتهى //12:00ت م