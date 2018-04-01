القاهرة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستُشارك جمعية الكشافة العربية السعودية, في الدراسات العربية الرسمية لتأهيل قادة التدريب ومساعديهم ومفوضي البرامج وتنمية المراحل، التي تقام حالياً بمعسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات، وينظمها الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع مركز الدعم العربي للمنظمة الكشفية العالمية.ويشارك في برنامج الدراسات أكثر من 180 متدرباً وعضو هيئة تدريب من الجمعيات الكشفية العربية الوطنية بالإضافة إلى السعودية، والأردن والإمارات والعراق وفلسطين والكويت ولبنان والمغرب والدولة المستضيفة مصر.ويتضمن برنامج الدراسات الذي سيختتم الخميس القادم, زيارة عدد من الأماكن السياحية والتنموية في بور سعيد أهمها فنار بورسعيد القديم، ومبني هيئة قناة السويس، وقاعدة تمثال ديلسبس، ومتحف بورسعيد.وتأتي مشاركة الكشافة السعودية في تلك الدراسات ضمن حرصها على توفير القادة الكشفيين من أجل تحقيق هدف ورسال الحركة الكشفية، ومن أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وأبعاده.// انتهى //12:01ت م