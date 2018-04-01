الطائف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساختتمت اليوم، المسابقة التخصصية في مهارات الطباعة باللغة العربية, التي نظمتها الكلية التقنية بالطائف ممثلة بقسم التقنية الإدارية، بحضور عميدها المهندس حمد القاسم، ورئيس قسم التقنية الإدارية المهندس عبدالله غرامة الزهراني، ورئيس مركز النشاط عبدالله الغامدي.وتهدف المسابقة التي شارك فيها أكثر من 28 متدربا، إلى تنمية مهارات المتدربين واكتساب المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل.وتعد مسابقة مهارات الطباعة التخصصية أحد المسابقات التخصصية التي تقيمها الكلية للمتدربين في مختلف التخصصات، لدعمهم وصقل مواهبهم في سرعة الطباعة .وقام عميد الكلية بتسليم الجوائز للفائزين في المسابقة وتقديم شهادات شكر وتقدير لجميع المشاركين .// انتهى //12:02ت م