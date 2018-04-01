عام / مجلس الأمة الأردني يدين التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
عمان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
دان مجلس الأمة الأردني اليوم ، الاعتداءات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي في مسيرات سلمية في قطاع غزة.
وطالب المجلس المؤسسات التشريعية والبرلمانية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية ، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية ، والعمل على وقف معاناة الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقوقه المشروعة التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية.
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