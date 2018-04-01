سكاكا 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستستضيف الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف غدا, لقاء يجمع ست جهات لدعم القطاعات المستهدفة بالتوطين وشرح الآليات المتعلقة بذلك ، للتعريف بالخدمات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتطبيق التوطين في الأنشطة المستهدفة, وذلك ضمن توجه المملكة في سياق توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات .ويشارك في اللقاء كلاً من إمارة منطقة الجوف ، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والكلية التقنية بالجوف، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومجلس شباب الجوف، وبنك التنمية الاجتماعية.ووجهت غرفة الجوف الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين في مختلف المجالات والخريجين المؤهلين لسوق العمل ومنسوبي القطاعات المستهدفة بالتوطين لحضور مجريات اللقاء .// انتهى //13:28ت م