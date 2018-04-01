جدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمقرها الرئيسي في جدة اليوم، اتفاقية تعاون مع جامعة شقراء في المجالات التي تخص الهيئة.ومثل الجانبان في توقيع الاتفاقية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان وكيل الجامعة, ونائب الرئيس العام للهيئة لشؤون الأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام, الذي عَـد هذا التعاون جزءا من تفعيل أوجه التعاون بين الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والجامعات السعودية بالمملكة في سبيل إحداث نقلة نوعية عبر تطوير كوادرها البشرية وأعمالها الفنية المتعلقة بمراقبة وتوثيق الأرصاد الجوية، والظواهر المناخية وحماية البيئة.وأوضح الدكتور غلام أن اتفاقية التعاون بين الهيئة والجامعة تهدف إلى تبادل الخدمات الاستشارية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين ، وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والبحوث والمراجع العلمية إلى جانب المطبوعات والإصدارات والمنشورات ذات العلاقة , أو تلك التي يصدرها أي من الطرفين , فضلاً عن تعاون الخبراء والباحثون في كل ما من شأنه تعزيز وتطوير العمل المشترك بين الطرفين , ونقل وتبادل المعرفة والخبرة والمهارة من خلال تعزيز التعاون في مجال التدريب وورش العمل , بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل ، وتنظيم المؤتمرات والندوات المشتركة.// انتهى //13:41ت م