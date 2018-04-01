الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستقدم الاختبارات الوطنية معلومات وتوصيات لتعزيز فعالية التعلم إلى راسمي السياسات التعليمية وصناع القرار وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.وتهدف الاختبارات التي أطلقتها هيئة تقويم التعليم, إلى تزويد صانع القرار والمهتمين بقياس صادق وموثوق عن مدى إتقان الطلاب على المستوى الوطني للمهارات والمعارف اللازمة مما يسهم في تحسين مخرجات التعليم، حيث يتولى المركز الوطني للقياس التابع للهيئة وضع الإطار المرجعي للاختبارات الوطنية، وبناء وتطوير أسئلة الاختبارات، واختيار عينات تطبيق الاختبارات الوطنية والاستبانات المرافقة، والتحليل القياسي والإحصائي لبيانات الاختبارات الوطنية واستخراج النتائج والتقارير.وسينفذ مركز "قياس"بدءًا من اليوم الاختبارات الوطنية "الفعلي" لمادتي الرياضيات والعلوم على طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط لعدد 60000 طالب وطالبة في 1950 مدرسة في جميع مناطق المملكة ولمدة أربعة أيام، حيث يهدف الاختبار إلى تقييم التعليم، كما سيتم أيضاً بدءًا من اليوم ولمدة أربعة أيام كذلك إجراء الاختبارات الوطنية لمادة اللغة عربية على طلاب الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط الذين يبلغ عددهم 16000 طالب وطالبة موزعين على 196 مدرسة في كل من الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، بهدف تجربة الأسئلة ليتم تطبيقها فعلياً العام القادم.يذكر أن بناء وتطبيق الاختبارات الوطنية في المملكة يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (94) في 2 /7 /1438هـ، وتحقيقاً للترتيبات التنظيمية لهيئة تقويم التعليم ببناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية التعليمية ومنها الاختبارات الوطنية في مراحل التعليم العام ذات العلاقة بتقويم التعليم، ومن النتائج المتوقعة لتطبيق الاختبارات الوطنية والمبادئ العامة لها : التنوع في أساليب التقويم، وإصدار نتائج صادقة وثابتة، وإصدار تقارير مبنية على مستويات مختلفة، والإسهام في تحسين التعليم، ودعم السياسات التعليمية وصنع القرار.// انتهى //13:41ت م