المدينة المنورة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسوقعت اليوم جامعة طيبة ممثلة بكلية علوم التأهيل الطبي مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مركز التأهيل الشامل للمعاقين, ورقة عمل مشتركه تهدف إلى التعاون في البحث العلمي وتقديم الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم أفضل الخدمات سواء للمرضى أو للطلبة والمنسوبين بحضور معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس عبد الله الصاعدي.وأوضح السراني, أن الجامعة تسعى إلى تفعيل سبل التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق رسالة الجامعة في التكامل مع تلك الجهات في المنطقة، منوهاً إلى أن الجامعة تتلقى دعماً من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، وأن هذا الدعم أسهم في استمرار قيام الجامعة بمد جسور التعاون بين الجامعة من جهة والجهات الأخرى في المنطقة من جهة أخرى.وأكد معاليه أن إطار العمل المشترك تضمن التعاون في تنسيق البرامج التعليمية، وتدريب الطلبة في مركز التأهيل الشامل، والتنسيق بين رؤساء الأقسام بكلية علوم التأهيل الطبي ورؤساء الأقسام بمركز التأهيل الشامل لتحديد الاحتياج من عدمه لعمل أعضاء هيئة التدريس بمركز التأهيل الطبي.وأضاف معاليه بأن دور كلية علوم التأهيل الطبي في دعم التعاون المشترك هو تقديمها دورات تدريبية، بالإضافة إلى ورش العمل تطويرية بأساليب العلاج الحديثة، وتجهيز أماكن التدريب بمركز التأهيل الشامل بالأجهزة لتسهيل عملية التدريب، ودعم البحث العلمي المشترك، مشيراً معاليه إلى دور مركز التأهيل في دعم التعاون في تحديد قاعات دراسية لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية حسب الإمكانات، وتوفير مستلزمات تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة الخاصة بالتدريب.من جهته شكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله الصاعدي، معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني على موافقته على إطار العمل المشترك بين الجانبين، التي ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من مركز التأهيل الشامل، كما سيمنح الجامعة فرصة تقديم خدمات مبتكرة ومميزة للمستفيدين من المركز أيضاً.// انتهى //13:41ت م