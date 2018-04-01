الباحة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة التي ستشهدها المنطقة خلال هذا الأسبوع، وذلك وفق التنبيه الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة عن التقلبات الجوية التي تشير لتعرض أجواء المملكة لهطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية في منطقة الباحة من اليوم وحتى الجمعة القادم.وحذر الدفاع المدني من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها وعدم الخروج من المنازل في حالات المطر الشديد إلا في حالات الضرورة للحفاظ على سلامة الأرواح وكذلك الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية لهذه التقلبات الجوية، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .// انتهى //13:41ت م