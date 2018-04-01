الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساختتمت أمس في مملكة البحرين بطولة الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة لجمال الخيل العربية الأصيلة الخامسة للإنتاج البحريني التي أقيمت على مدى يومين بإشراف وتنظيم من منظمة الجواد العربي بالتعاون مع الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة في قرية القدرة بمملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة منظمة الجواد العربي، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمشاركة أكثر من 100 جواد منتج في مملكة البحرين.وجاءت نتائج اليوم الأخير من البطولة بحصول المهرة "مينوة الزبارة" للمالك عبدالرزاق بن محمد بن علي آل خليفة على المركز الأول في فئة المهرات (ب) , وفي المركز الثاني المهرة "لمار الخوالد" للمالك خالد يعقوب الماس المبارك ثم المهرة "فاتنة الريس" للمالك محمد أحمد الحايكي في المركز الثالث, ونالت المهرة "طلت البشاير" للمالك عمار عبدالجليل الطريف على المركز الأول في منافسات المهرات عمر سنتين , وحققت المهرة "كنوز عالية" لمربط الجواد المركز الثاني , وفي المركز الثالث المهرة "سافرة الراشدية" لعبدالرحمن محمد الجسمي , وضمن منافسات المهرات عمر 3 سنوات حققت المهرة "غدير الشاخورة" لمحمد وحيد العالي المركز الأول , تليها في المركز الثاني المهرة "ملاك الراشدية" وفي المركز الثالث المهرة " كميلا الراشدية" وكلاهما لعبدالرحمن الجسمي.وفي فئة الأفراس من 4-6 سنوات فاز بالمركز الأول الفرس "فجر الفجر" لخليل إبراهيم مختار يليه الفرس "نجمة" لمربط لآليء البحرين بالمركز الثاني 87.92، وحل ثالثاً الفرس "مزن العابد" لعبدالأمير حسين الجبوري , ونال الفرس "بدايات الفردوس" لحسين عبدلإله عيسى على المركز الأول في فئة الأفراس من 7 سنوات فما فوق , وجاء ثانياً الفرس "ملاك العنود" للعنود شرف الدين القعود وفي المركز الثالث الفرس "ساوية" لمربط لآليء البحرين// انتهى //13:41ت م