عرعر 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيواصل ملتقى مصوري منطقة الحدود الشمالية الفوتوغرافي فعالياته، التي انطلقت الخميس الماضي، بمجمع عرعر مول التجاري، بمشاركة 28 مصورا ومصورة .ويشتمل الملتقى، الذي يستمر أربعة أيام، على معرض فوتوغرافي يحوي على عدد من الصور التي التقطها المشاركون، كما أقيمت ورش عمل هي ورشة "تصوير الأطعمة "قدمتها أمجاد نعيم، حيث تحدثت إلى خصائص تصوير الأطعمة وتوزيع الإضاءة والتكوين .كما قدمت ورشة عمل بعنوان " تصوير الطبيعة الصامتة " لمفرح السويلمي، وتتطرق لمفهوم الطبيعة الصامتة وكيفية توزيع الاضاءة الصحيح، بعد ذلك تم عرض بعض الأعمال ومناقشتها مع الحضور، وأقيمت اليوم ، ورشة عمل عن "أساسيات التصوير الضوئي" للأطفال تهدف إلى تدريبهم على عدة أمور متعلقة بالتصوير وفق أعمارهم .// انتهى //14:53ت م