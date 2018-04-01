بريدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأنهت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس إدارة الغرف السعودية الـ 95 ، واجتماع اللجنة التنفيذية الـ 89 ، والمقرر عقدهما بعد غد في فندق موفنبيك القصيم بمدينة بريدة.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم عبد العزيز بن عبد الله الحميد أن المجلس سيناقش في اجتماعاته عدداً من القضايا الحيوية والموضوعات الجوهرية المهمة المدرجة في جدول أعماله للدورة الحالية الهادفة إلى الارتقاء بخدمات قطاع الأعمال بالمملكة.وبين الحميد أن غرفة القصيم وضعت برنامجاً يشمل ترتيب زيارة ولقاء لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، مع رئيس ونواب وأعضاء مجلس الغرف السعودية في مكتب سموه بديوان الإمارة، والقيام بجولة ميدانية في أرجاء مدينة بريدة للتعرف على أبرز مهرجاناتها ومعارضها وملامحها السياحية ومشاريعها الاستثمارية والتنموية و نهضتها العمرانية والخدمية في مختلف المجالات.وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الى ان برنامج الاستضافة يبدأ يوم غد الاثنين بإقامة أمسية ثقافية وعروض للفلكلور والفنون الشعبية.// انتهى //14:53ت م