عرعر 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري.وجرى خلال الاستقبال مناقشة مؤشرات أداء فرع المياه وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020 ضمن رؤية المملكة 2030 ، مشددا سموه على أهمية زيادة الاستفادة من مصادر المياه المتجددة للأغراض الزراعية ورفع مستوى خدمة المياه وإيصالها إلى المستفيدين في أقصر وقت ممكن ، ومتابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي منطقة الحدود الشمالية من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه .كما شدد سموه على أهمية رفع كفاءة استخدام المياه الجوفية والمياه المعالجة لكافة الاستخدامات بتطبيق أعلى معايير الجودة والحوكمة.واطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان على مشروعات المياه والصرف الصحي بالمنطقة التي تم الانتهاء منها والمشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات قيد الدراسة .وأعرب المهندس الشراري عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه ومتابعته لهذه المشروعات الخدمية في مجال مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والسدود , مؤكدا أن توجيهات سموه الدائمة ستثمر إن شاء الله بالوصول إلى نسب عالية في إنجاز المشروعات.// انتهى //14:54ت م