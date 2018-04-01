ثقافي/ ندوة " المسرح المحلي بين جيلين" بمنتدى الثلاثاء الثقافي بالقطيف
الأحد 1439/7/15 هـ الموافق 2018/04/01 م واس
القطيف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واس
ينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غد، ندوة بعنوان " المسرح المحلي بين جيلين "، يشارك فيها عدد من الفنانين ، وذلك في مقر المنتدى بالقطيف .
وتتناول محاور الندوة التي تأتي ضمن نشاطات المنتدى في موسمه الـ (18) الحالي، موضوعات تطوير مسيرة المسرح محليا، واتجاهات الأعمال المسرحية، والمسرح بين الأداء والنقد، إضافة إلى آفاق العمل المسرحي .
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