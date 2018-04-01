القطيف 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غد، ندوة بعنوان " المسرح المحلي بين جيلين "، يشارك فيها عدد من الفنانين ، وذلك في مقر المنتدى بالقطيف .وتتناول محاور الندوة التي تأتي ضمن نشاطات المنتدى في موسمه الـ (18) الحالي، موضوعات تطوير مسيرة المسرح محليا، واتجاهات الأعمال المسرحية، والمسرح بين الأداء والنقد، إضافة إلى آفاق العمل المسرحي .// انتهى //14:57ت م