الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسيستهل المنتخب السعودي للتنس مشواره في تصفيات كأس ديفيز للمجموعة الثالثة بالقارة الآسيوية بمواجهة المنتخب الكويتي غداً ضمن المجموعة الثانية التي تقام منافساتها في العاصمة الفيتنامية هانوي وتضم إلى جانبهما منتخبات الأردن وسوريا وقطر وذلك لغرب القارة .وأسفرت القرعة التي سحبت اليوم في هانوي عن قوع منتخبات ( فيتنام وكمبوديا وماليزيا وباسفيك أوشينيا)، بالمجموعة الأولى لدول شرق آسيا بحضور قائد كل منتخب من المنتخبات الـ9 المشاركة في التصفيات الذين اطلعوا على الأنظمة والتعليمات الفنية الخاصة بالتصفيات، بالإضافة إلى شروط المشاركة في البطولة.كما تم في الاجتماع الفني اعتماد أسماء اللاعبين المشاركين في البطولة حيث ضمت تشكيلة السعودية الرباعي فهد السعد وعمار الحقباني وفيصل الربدي وسعود الحقباني، بالإضافة إلى اعتماد 4 ملاعب للمباريات وملعبين للتدريبات في صالة المجمع الأولمبي بمدينة هانوي الفيتنامية وفق المعايير الدولية للتنس.وأنهى الأخضر استعداده للتصفيات بمعسكر إعدادي اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية , إضافة إلى خوض عدد من المباريات الودية، فيما التحق اللاعب عمار الحقباني بالمعسكر أمس قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية.من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للتنس رئيس بعثة الأخضر محمد بن ناصر العجاجي أن وقوع الأخضر في المجموعة الثانية التي تظم أربع منتخبات عربية متمرسة في بطولات ديفيز كاب أمر صعب، مشيراً إلى أنهم عازمون على تقديم صورة مشرفة للمملكة في هذا المحفل.وقال: "المنتخب السعودي يمتلك لاعبين صغار في السن وهم الأصغر من بين المنتخبات المشاركة، لكن هذا سيعطينا دافعاً كبيراً لبذل المزيد من الجهد داخل الملعب"، لافتاً النظر إلى أنهم وضعوا استراتيجية في اتحاد التنس لخمس سنوات مقبلة هدفها تجهيز منتخب أول قوي فنياً.وأضاف العجاجي: "ليس مطلوب من لاعبينا إلا أن يعكسوا صورة حقيقة عن تطور الرياضة في المملكة العربية السعودية والبقاء في المجموعة الثالثة وفي حالة تأهلنا للمجموعة الثانية فهذا أمر جيد وإذا لم نتأهل فليس بالأمر السيء لأنه وكما ذكرت لدينا مستقبل كبير في التنس السعودية بتواجد ثلاثة لاعبين صغار في السن يحتاجون للصبر والدعم"، متمنياً التوفيق في هذه التصفيات.الجدير بالذكر أن كأس ديفيز تحظى تصفياتها الأولية والأدوار النهائية بمتابعة دولية في جميع دول العالم وهي البطولة الأغلى في عالم الكرة الصفراء وتحتاج لسنوات للتأهل للأدوار النهائية, حيث ستلعب التصفيات التي ستنطلق غداً بنظام تأهل الأول والثاني من كل مجموعة على أن يتقابل متصدر المجموعة مع وصيفها في المقص ويتأهل منتخبان فقط للقروب (2)، فيما سيهبط منتخبين للمجموعة الرابعة.// انتهى //14:59ت م