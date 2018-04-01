عمان 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسبدأت في العاصمة الاردنية عمان اليوم فعاليات المؤتمر الثالث لوكلاء القوة، الذي تنظمه القوات الأردنية ، بمشاركة عدد من الوفود العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الاردنية الفريق محمود فريحات، في كلمة الافتتاح "إن ضباط الصف هم القوة الفاعلة والمنفذة والضاربة وهم عصب الجيش والمحرك الرئيس لمجمل الأعمال التدريبية والعملياتية واللوجستية والفنية، وهم الأساس في بناء القوات المسلحة والركيزة الأساسية في تنفيذ واجبات الجيوش، وأن سلسلة القيادة تبدأ بضباط الصف، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط تنتهي لدى ضابط الصف، وان تعزيز أدوارهم المختلفة والمتنوعة في صفوف الجيش هو أحد أهم محاور النقاش في المؤتمر .واكد فريحات أهمية المؤتمر والفرص التي يتيحها للحوار وتبادل الأفكار والمعارف بين الدول المشاركة، مشيراً الى أن القوات المسلحة أولت ضباط الصف عناية كبيرة بإتاحة الفرصة لهم لتولي المناصب والوظائف القيادية في مختلف الوحدات والتشكيلات والقيادات.وشدد فريحات على ضرورة إتاحة الفرصة أمام ضباط الصف في مختلف المواقع القيادية وحسب تسلسلها، إلى جانب تطوير وتفعيل أدوارهم في مختلف الجوانب التي يعملون بها داخل صفوف القوات المسلحة وتسهيل كل الإجراءات التي تساعدهم في ذلك.ويتضمن جدول اعمال المؤتمر الذي يستمر أربعة أيام عدد من المواضيع والقضايا التي تسهم في إثراء وتطوير ضباط الصف ودورهم الفاعل ضمن منظومة القوات المسلحة ، وتبادل الخبرات بين المشاركين من القوات المسلحة والدول الشقيقة والصديقة، بالإضافة الى عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين والتي تشمل المواقع العسكرية والأثرية والتاريخية.// انتهى //15:00ت م