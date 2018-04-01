إسلام آباد 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسلقي ستة أطفال حتفهم متأثرين بسوء التغذية في منطقة تهرباركر بإقليم السند جنوب باكستان التي تواجه موجة من الجفاف والتصحر منذ سنوات.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر طبية في "ماتي" كبرى مدن منطقة تهرباركر بأن الأطفال الستة توفوا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية متأثرين بأعراض سوء التغذية، مشيرة إلى أن جميع الأطفال كانوا حديثي الولادة، وولدوا لدى نساء يعانين أصلاً من أعراض سوء التغذية.وذكرت مصادر حكومية محلية أن حصيلة ضحايا سوء التغذية في منطقة تهرباركر قد ارتفعت إلى 155 حالة وفاة منذ بداية العام الجاري 2018م، معظمهم من الأطفال الصغار.مما يذكر أن منطقة تهرباركر تعاني منذ فترة من ظاهرة الجفاف والتصحر مما أدى إلى نزوح الآلاف من سكانها إلى المناطق المجاورة، بينما يعاني سكانها المحليون من سوء التغذية والأمراض الناجمة عن الجفاف.// انتهى //15:00ت م