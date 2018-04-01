جدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسكرم النادي الادبي الثقافي بجدة, أمس الفائزين بالمسابقة الشعرية " شاعر المبادرة " .ونالت قصيدة " لغة الطموح " للشاعرة أريج سعيد خلوفة المركز الأول, فيما حصلت قصيدة " رسولي قدوتي " على المركز الثاني للمتسابقة الشاعرة مروة مختار .يذكر أن النادي سبق وأن أعلن عن تنظيمه للمسابقة، التى تأتي ضمن مبادرات النادي في مشروع ملتقى مكة الثقافي" كيف نكون قدوة، بهدف فتح مجال المنافسة بين الشباب والشابات لنيل لقب ( شاعر المبادرة ) في مجال الشعر العربي الفصيح .// انتهى //15:12ت م