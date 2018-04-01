سكاكا 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأطلقت أمانة منطقة الجوف أسماء شهداء الوطن على بعض الشوارع بمدينة سكاكا ، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني أن الأمانة تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الوطن ، وما يقدمه جنودنا البواسل لأمن وسلامة هذه البلاد الغالية سواء على الحد الجنوبي أو في الداخل ، معبراً عن اعتزازه وافتخاره بما قدم هؤلاء الشهداء في سبيل الدفاع عن الدين وأرض الوطن الغالي ، سائلاً الله تعالى أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.// انتهى //17:04ت م