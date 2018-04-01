بريدة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسعزز مهرجان الكليجا العاشر المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة من قدرات الأطفال في جوانب التعليم والترفيه والثقافة من خلال فعالية خصص لها أحدث التقنيات التي توافق قدرات أطفال المهرجان.وتحتوي الفعالية على عدد من الأركان التي تهتم بتعليمهم، ركن القصص، ركن إعادة التدوير، ركن تغليف الهدايا، ركن التركيب، ركن تزيين المنزل، ركن الحلويات،و يستقبل القسم الأطفال من عمر 5 أعوام حتى 14 عاما من الجنسين.وبينت المشرفة على فعالية الأطفال منيرة العميريني أن الفعالية تحتوي على ركن للألعاب التفاعلي و ورش عمل للتصوير تعتني بتعليم الطفل تصوير مُنتج الكليجا ومبادئ التصوير من خلال استخدام الكاميرا.وأشارت إلى أن من فوائد المشغولات الفنية للأطفال أنها تساعدهم على التجربة وتزودهم بأفكار جديدة وتطلق العنان للمخيلات واستعمال حواسهم، وتزيد من درجات التركيز لدى الأطفال وتعلم التفاعل الاجتماعي وتساعد على التعبير عن المشاعر وتعطى الطفل الثقة بالنفس عندما يرى إنجازاته و اعماله الصغيرة نالت إعجاب الوالدين والمعلمة وتختلف الأعمال الفنية الخاصة بالصغار من حيث الشكل والغرض والأدوات المستخدمة، فيمكننا أنتاج اشكال متنوعة لتناسب نوع الطفل حيث توجد أعمال تناسب الذكور واخرى تناسب الإناث .// انتهى //17:05ت م