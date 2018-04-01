الأحساء 15 رجب 1439 هــ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأطلقت إدارة الإشراف التربوي بنات ممثلة في قسم التربية الفنية بالإدارة العامة للتعليم بالأحساء اليوم ( المهرجان الطلابي نرتقي بنبضات فنية ) ضمن مشروع حزم وفن الذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام في مقر الثانوية الأولى بالمبرز .وأوضحت منسقة التربية الفنية منيرة الشعيبي أن المهرجان عبارة عن برنامج فني تعليمي تثقيفي تسويقي للطالبات من تنفيذ مشرفات ومعلمات التربية الفنية بالمحافظة بقيادة رئيسة قسم التربية الفنية يضم أركانا تشمل جميع مجالات التربية الفنية وفعاليات متنوعة من عروض مسرحية منهجية واوراق عمل ومسابقات ورش تدريبية ضمن منتجات الطالبات طوال العام وعرضها للزائرات من الطالبات ومعلماتهن مع شراكة مجتمعية. تفاعلية لتزويد الطالبات بمهارات سوق العمل التي تحقق رؤية 2030 .وأضافت أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات الطالبات التي يتطلبها سوق العمل ، إلى جانب تعزيز الهوية الوطنية والاعتزاز بالوطن لدى الطالبات ، وتوظيف خبرات فنية متنوعة لتحقيق التنمية المستدامة .وأشارت إلى أن عدد المستفيدات من البرنامج 300 طالبة و 60 معلمة و10 مشرفات ، وأن المهرجان يفتح أبوابه لطالبات مدارس المحافظة بالتنسيق مع إدارة نشاط الطالبات عبر رحلات طلابية لحضور المهرجان .// انتهى //17:06ت م