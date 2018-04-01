القاهرة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واستقدمت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين بالقاهرة، بمذكرة رسمية لجامعة الدول العربية تطلب فيها عقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية فى دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين.وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، دياب اللوح، في تصريح صحفي اليوم، أنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث "جرائم اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين من ابناء الشعب الفلسطيني" الذين خرجوا في مسيرة تحت عنوان "العودة الكبرى" بمناسبة يوم الأرض الجمعة الماضي، للمطالبة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقا لما كفله الفانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.واتهم المسؤول الفلسطيني قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، راح ضحيتها 16 شهيداً وأكثر من 1500 جريح فى انتهاك إسرائيلي جسيم للقانون الدولي ولحقوق الانسان.// انتهى //17:10ت م