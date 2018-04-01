القاهرة 15 رجب 1439هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأكدت رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن الانتخابات الرئاسية المصرية جرت فى جو ومناخ ديمقراطي، اتسم بالشفافية والنزاهة، في نطاق ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المنظمة للانتخابات.وأوضحت "أبو غزالة" في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، للإعلان عن البيان التمهيدي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن بعثة الجامعة العربية شاركت بـ80 متابعاً يمثلون 19 جنسية عربية، ليس من بينهم مصريون لضمان الحيادية، منوهة بانه جرى نشر متابعي الجامعة في 14 محافظة داخل مصر، وقد زارت البعثة 1577 لجنة تصويت، و21 لجنة فرز.ولفتت إلى أن البعثة رصدت تواجداً مكثفاً للإعلام ، حيث غطت وسائل الإعلام العملية الانتخابية على مدار الساعة، كما رصدت تواجداً مكثفاً للجيش والشرطة لتأمين الانتخابات، من دون أن ترصد البعثة أي تواجد لهذه القوات داخل لجان الانتخابات وذلك تطبيقا للقانون.وأضافت أن البعثة رصدت أيضاً تواجد القضاة والموظفين في اللجان التي زارتها البعثة وإلمامهم بتفاصيل عملية التصويت، مشيدة بتواجد القضاة من الجنسين بوصفها ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات.وقالت "أبوغزالة" إن البعثة أوصت بضرورة إنشاء مركز إعلامي تابع للهيئة الوطنية للانتخابات مجهز بأحدث التقنيات بحيث يعمل خلال فترة الانتخابات وتتواجد فيه كل وسائل الإعلام.// انتهى //17:11ت م