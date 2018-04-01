القاهرة 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة التداول اليوم، على أثر عمليات شراء مكثفة من جانب المستثمرين المحليين والمؤسسات العربية، وسط تفاؤل بنشاط أكبر للبورصة خلال الفترة المقبلة عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال 6 أسابيع.وأظهرت البيانات الإحصائية الختامية لجلسة التداول اليوم، أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" أنهى التعاملات مسجلًا مستوى تاريخي جديد له ببلوغه 17595.88 نقطة بعدما أضاف 84ر0 % إلى قيمته عند الإغلاق.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 55ر0 % ليسجل 875.79 نقطة، كما امتدت المكاسب إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً ليرتفع بنسبة 84ر0 % ويغلق عند مستوى 2257 نقطة.وأوضحت البيانات أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق مكاسب قدرها 4ر5 مليار جنيه ليصل إلى 6ر979 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه، فيما أفادت الاحصائيات الختامية بأن تعاملات المستثمرين المصريين والمؤسسات العربية اتجهت نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 4ر31 مليون جنيه، و1ر3 مليون جنيه، على الترتيب، بينما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية نحو البيع، بصافي قيمة بلغت 4ر18 مليون جنيه، و2ر13 مليون جنيه، و7ر2 مليون جنيه على التوالي.// انتهى //17:12ت م