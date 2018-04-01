بغداد 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبد العزيز الشمري، بمقر السفارة اليوم ، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين, وتفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بينهما، بالإضافة إلى استعراض أبرز المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة، فضلاًعن قضايا التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.ونقل بيان إعلامي صدر عن مكتب الجبوري تأكيده حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية , لدورها البارز في دعم قضايا المنطقة ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة في محاربة الاٍرهاب , مثمناً موقف المملكة الإيجابي من ملف إعمار العراق وإغاثة النازحين المتضررين من ممارسات" داعش" الإرهابية.من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين تطلع المملكة إلى أن يكون لها دور في ملف الإعمار والاستثمار في العراق بما يسهم في استقرار العراق في جميع المجالات.// انتهى //17:12ت م