طرابلس 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأكدت منظمة أطباء بلا حدود إنقاذ أكثر من 290 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية في عمليتين منفصلتين بينهم أطفال ونساء حوامل.وأوضحت المنظمة في بيان ، أن سفينة “أكواريوس” التابعة لها أنقذت 253 مهاجراً ، و 39 آخرين في العملية الثانية كانوا على متن قارب مطاطي على بعد 24 ميلاً بحرياً قبالة سواحل ليبيا.وأشارت المنظمة إلى أن حرس السواحل الليبي اعترض أكثر من 100 مهاجر في المتوسط وأعادهم إلى ليبيا .// انتهى //17:13ت م