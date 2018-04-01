الكويت 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 66ر36 نقطة ليبلغ مستوى 34ر4963 نقطة.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بواقع 59ر6 نقاط ليصل إلى مستوى 41ر4993 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 538ر22 مليون سهم تمت عبر 818 صفقة نقدية بقيمة 368ر1 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 1ر54 نقطة ليصل إلى مستوى 90ر4945 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 435ر12 مليون سهم تمت عبر 753 صفقة بقيمة 62ر6 مليون دينار (نحو 8ر21 مليون دولار).وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 974ر34 مليون سهم تمت عبر 1572 صفقة نقدية بقيمة 966ر7 مليون دينار كويتي (نحو 28ر26 مليون دولار أمريكي).// انتهى //17:18ت م