الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واسأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل إصابتين جديدتين في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 في محافظة الخرج .وبينت الوزارة في إيجازها اليومي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ 12829 عينة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 171حالة، في حين جرى التخلص من254050طيراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت الوزارة إلى تلقيها 6 بلاغات و 15 استفسارا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.// انتهى //17:48ت م