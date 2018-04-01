الرياض 15 رجب 1439 هـ الموافق 01 أبريل 2018 م واساستنكرت جمعية أهل الحديث المركزية بالهند إطلاق صواريخ بالستية من قبل ميليشيات الحوثي من داخل الأراضي اليمينة على بعض مدن المملكة العربية السعودية التي قامت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي باعتراضها ، وعدته عملاً سافرا وغاية في الإجرام من مليشيات حاقدة على الإسلام وأهله.جاء ذلك في خطاب تلقاه معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، من رئيس جمعية أهل الحديث المركزية في الهند الشيخ الدكتور أصغر علي إمام مهدي السلفي قال فيه : نحن أعضاء ومسؤولو ومنسوبو الجمعية نستنكر هذه الجرمية النكراء والعدوان السافر المعاند للحق والمخالف للشرع والقانون والأعراف والإنسانية استنكارً شديدا.وأشاد بما قامت به قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في إفشال هذه الهجمة الشرسة للحوثيين، مؤكدا وقوفهم التام بجانب حكومة المملكة وشجبهم واستنكارهم الشديدين لهذا العمل الإجرامي من قبل الجماعة الحوثية ومن يساندها ويقف معها،مطالبين بذات الوقت بوحدة العرب والمسلمين في ربوع العالم لمناصرة بلاد الحرمين .ودعا رئيس جمعية أهل الحديث بالهند المولى القدير أن يحرس المملكة حكومة وشعبا من حقد الحاقدين ومكر الماكرين ويبقيها ذخراً للإسلام والمسلمين ويكتب لها الرقي والازدهار والأمن والسلام .// انتهى //18:09ت م